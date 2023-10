Dronken bestuurder rijdt EBS-mast kapot en raakt in trance

Een 65-jarige man, die onder invloed van alcohol verkeerde, heeft zondagavond een elektriciteitsmast van de NV Energie Bedrijven Suriname (EBS) aan de Curacaoweg kapotgereden.

Hoe de bestuurder het geval voor elkaar heeft gekregen is nog onduidelijk. Hij raakte ernstig gewond en op een bepaald moment was hij in trance.

De politie kreeg de melding van het verkeersongeval en ging ter plaatse voor onderzoek. De wetsdienaren schakelden vervolgens een ambulance in.

Het verplegend team kon bij aankomst het slachtoffer niet meteen behandelen. Nadat enkele personen voor hem hadden gebeden, werd hij behandeld en afgevoerd naar de Spoedeisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo.

Het voertuig is zwaar beschadigd geraakt en door een ingeschakelde sleepdienst afgevoerd. Technici van de EBS werden ook ingeschakeld om de aangerichte schade te herstellen.

De politie heeft de zaak in onderzoek.