DJ Guuga op 20 oktober eindelijk in Suriname

Het is een feit: DJ Guuga komt eindelijk naar Suriname. Lustig Events, Anything International en Tour De Su hebben de handen ineengeslagen en er alles aan gedaan om de show van deze magnifieke artiest door te laten gaan. Op 20 oktober is het dan eindelijk zover. De show vindt plaats bij de International Mall of Suriname aan de Ringweg.

Het lag in de bedoeling dit grandioos live concert op 6 maart dit jaar te laten plaatsvinden. Maar vanwege een overmacht situatie moest het worden geannuleerd. Dj Guuga werd een dag voor de show in het ziekenhuis opgenomen. Maar de artiest is ready en super enthousiast om zijn fans in Suriname te trakteren op een show van maar liefst anderhalf uur.

“Wij hebben de fans van DJ Guuga beloofd dat wij er alles aan zouden doen de artiest naar Suriname te laten halen en de show door te laten gaan. En het is ons eindelijk gelukt”, zegt Jivi Malhoe van Anything International.

Voor de mensen die nog geen kaarten hebben, zijn er al reguliere kaarten in de voorverkoop verkrijgbaar. Daarnaast kunnen zij op het Lustig kantoor terecht voor golden circle kaarten en VIP-tafels. Degenen die hun kaarten van de show van 6 maart niet hebben ingeruild, kunnen daarmee de show van 20 oktober bezoeken. Het is niet meer mogelijk jouw kaart te retourneren.

De organisaties hebben ervoor gezorgd dat de line-up van deze avond nog steeds heel hard is en dat de venue even spectaculair zal zijn. De bezoekers zullen genieten van een avond vol geweldig muziek, een super decor en vooral leuke dansmuziek. Zo zullen de dj’s Madd Asian, IAmDave en Jack verantwoordelijk zijn voor het voorprogramma. Ook Gian Dani en Reve zullen de bezoekers aan het dansen brengen. Na het optreden van dj Guuga sluit C-Futego het feest af met haar swingende nummers.

DJ Guuga is een Braziliaanse funk DJ, bekend om zijn bijdragen aan het relatief nieuwe subgenre, bekend als arrocha funk. Guuga produceert voornamelijk zijn eigen tracks en brengt deze ten gehore tijdens zijn live DJ-performances. Het prachtige van zijn optreden is dat Guuga live zingt op zijn eigen geproduceerde songs.

Zijn muziekcarrière begon als lokale zanger in 2008, waar hij optrad in São Paulo. In 2018 maakte hij zijn debuutalbum genaamd ‘Baile de Guuga’. Met Youtube hits van meer dan 321 miljoen views valt Guuga onder een van de meest beluisterde artiesten wereldwijd. Enkele voorbeelden van zijn top songs zijn ‘Casamento’, ‘Cabare’, ‘Fiu Fiu’ en ‘Disputa Pra Qual Mais Kika’.