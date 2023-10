Chinese man beschoten bij gewapende roofoverval in woning.

Zes criminelen hebben afgelopen nacht een gewapende roofoverval gepleegd in een woning aan de Martin Luther Kingweg in Suriname. Daarbij heeft een van de slachtoffers een schotwond opgelopen.

Het gaat om drie slachtoffers die in hun slaap zijn overmeesterd, mishandeld en beroofd. Volgens de slachtoffers waren drie van de indringers gewapend met vuistvuurwapens. Ze zijn via de achterdeur het huis binnengedrongen. Eenmaal in het pand werden alle drie slachtoffers mishandeld. Ze werden beroofd van 2.100 USD, mobiele telefoons en andere persoonlijke spullen.

Na de daad werden de slachtoffers gekneveld achtergelaten. De politie van Livorno kreeg de melding van deze overval omstreeks 05.30u. De overval is volgens de Chinezen rond 04.00u gepleegd.

Het slachtoffer met schotverwonding in zijn linkervoet is behandeld bij de Spoedeisende Hulp. Hij mocht na medische behandeling naar huis. Van de daders ontbreekt nog elk spoor.