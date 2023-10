27-jarige vrouw met baby van huis vertrokken en niet teruggekeerd

Een 27-jarige vrouw en haar pas geboren baby zijn sedert donderdag 28 september vermist. Haar man deed op zondag 1 oktober aangifte van vermissing bij de Surinaamse politie.

De man zou volgens de politie Regio Midden Suriname verklaard hebben dat de jonge vrouw genaamd Reshma Bisoen afgelopen donderdag vanuit de Jubithanaweg met een baby van circa 3 maanden oud van huis zou zijn weggelopen en sedertdien niet huiswaarts is gekeerd.

Het gaat om een slanke Hindoestaanse vrouw die circa 1,55 meter lang is en gekleed was in een grijze trui, een blauwe jeansbroek en roze slippers.

Een ieder die informatie kan verschaffen met betrekking tot de verblijfplaats van de vermiste mag bellen op het telefoonnummer van politiebureau Zanderij op 325-222 of op het politie alarmnummer 115.