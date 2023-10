‘Lobi Sranan’ afscheidsparty Maroef Amatstam en Georgy Nojoredjo in Rijswijk

Komend weekend, zaterdag 7 oktober, wordt het Surinaams gezellig op ‘Lobi Sranan’ in de Sir Winston Club Rijswijk. Het is de afscheidsparty van Maroef Amatstam en Georgy Nojoredjo, die momenteel voor hun tour in Nederland zijn en volgende week terug gaan naar Suriname. De populaire allround formatie 2-Remember is er die avond ook bij, dus het wordt super gezellig.

Het wordt een gezellige Surinaamse avond van 23.00u – 04.00u, die je niet mag missen! Kaarten zijn de voorverkoop 15 euro ex fee en op de dag zelf 20 euro. Haal ze op tijd hier via Evenbrite (op=op!)

Wil je dit feest als VIP meemaken, stuur dan een Whatsapp bericht naar 06-26328025 en informeer naar de mogelijkheden. Het wordt een dag om nooit te vergeten. Dus regel je party-crew vandaag nog en haal je kaarten vandaag nog.

Lobi Sranan!

Maroef, Georgy en 2-Remember live in Rijswijk

Zaterdag 7 oktober 2023

Sir Winston Club Rijswijk (ingang casino)

23.00u – 04.00u

Dresscode: feestelijk – geen petjes en/of sport kleren

Catering wordt verzorgd door Royal Java Food