Drugs, steekvoorwerpen en telefoons aangetroffen in cellenhuis Richelieu en vrouwencellenhuis Geyersvlijt

De afdeling Dienst Toezicht Cellenhuizen in Suriname (D.T.C.) is zaterdag tijdens controle gestuit op verboden spullen in het cellenhuis van bureau Richelieu en het vrouwencellenhuis van bureau Geyersvlijt.

De aangetroffen verboden goederen zijn mobiele telefoontoestellen met bijbehorende chargers en earpiece, een hoeveelheid drugs verpakt in bolletjes vorm en steekvoorwerpen.

De aangetroffen verboden goederen zijn door de wetsdienaren in beslag genomen. Onderzocht wordt hoe de spullen in de cellenhuizen terecht zijn gekomen.

Eerder deze week werd bij een reguliere cellenhuis controle bij de politiebureaus Centrum en Flora ook verschillende verboden spullen aangetroffen en in beslag genomen.