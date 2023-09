Woning en voertuig alleenstaande bejaarde man door brand verwoest

Een stenen woning en een voertuig van het merkt Toyota Wish, zijn afgelopen nacht rond 04.00u door brand verwoest aan de Schotelweg in Suriname.

Een 84-jarige alleenstaande man woonde in het huis. Hij bleef ongedeerd, maar vanwege de brand was hij overstuur. Het huis met inboedel is geheel in de vlammenzee verloren gegaan.

Vernomen wordt dat de auto onder een afdak voor het huis was geparkeerd, waar de brand volgens de bewoner is begonnen.

De woning was niet tegen brand verzekerd, maar wel aangesloten op het elektriciteitsnet van het Surinaamse energiebedrijf EBS. Er hebben zich geen persoonlijke ongelukken voorgedaan.

De politie van Lelydorp was ter plaatse voor onderzoek.