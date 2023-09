Patta presenteert samenwerking met FC Barcelona en Nike

Het bekende Amsterdamse streetwear-merk Patta heeft onlangs de krachten gebundeld met Nike en FC Barcelona om een nieuwe lijn uit brengen, met onder meer Air Max-sneakers en een Messi-shirt. De samenwerking werd gisteren in Barcelona gepresenteerd onder ander voor en tijdens de wedstrijd tegen Sevilla. Daarna was er een Patta afterparty om de samenwerking te vieren.

“Deze samenwerking met FC Barcelona en Nike was een natuurlijke fit; we streven alleen naar inspanningen die aansluiten bij onze kernwaarden. Samenwerken aan deze collectie is een droom die uitkwam, een bewijs van onze voortdurende passie voor het prachtige spel”, meldt Patta deze week.

Het bedrijf was onlangs ook in Suriname om een speciale fotoshoot te doen voor deze samenwerking (foto boven).

De mannen van Patta worden in het stadion geïnterviewd.

“Amsterdam en Barcelona, steden met een diepe verbondenheid over generaties heen, die naadloos samenkomen in de voetbalwereld. De invloed van de Nederlandse School blijft het moderne voetbal vormgeven, waarbij Nederlandse trainers een belangrijke rol spelen in het rijke verleden van FC Barcelona. Een draad van geschiedenis verbindt ons: Amsterdamse spelers laten hun sporen achter bij FC Barcelona, hun reis verweven met onze gedeelde Surinaamse roots”, zegt het bedrijf over de keuze voor Barcelona.

De FC Barcelona x Patta Culers del Món-collectie zal online verkrijgbaar zijn op vrijdag 13 oktober om 13:00 uur CEST en in de Patta Chapter-winkels in Amsterdam, Londen en Milaan. Het Patta Script Logo Pre-Match Jersey zal exclusief verkrijgbaar zijn via Patta op vrijdag 13 oktober, en het Spotify Logo Pre-Match Jersey volgt op maandag 16 oktober.