Oud-vp Ameerali: “Met weinig geld kan je geen wonderen verrichten”

De regering van Suriname heeft zichzelf volgens oud-vicepresident Robert Ameerali aardig in de knopen gedraaid. “Hierdoor is het heel moeilijk om nog meer offers te vragen van de samenleving. Een aantal dingen zijn behoorlijk fout gegaan en ik weet niet of ze in twee jaren tijd een goede recovery kan maken. Want het is eigenlijk kort dag. Met weinig geld kan je geen wonderen verrichten”, zei Ameerali bij LIM FM als reactie na afloop van de jaarrede van president Chan Santokhi.

In zijn jaarrede merkte het staatshoofd op dat dat de Surinaamse samenleving een hoge prijs heeft betaald voor crisisbeheersing en dat bepaalde groepen onder de armoedegrens zijn gekomen. Daar sluit hij zijn ogen niet voor. Hij zei zich bewust te zijn van de pijn die de hervormingsmaatregelen hebben gebracht en nog even zullen brengen.

Hij deed een beroep op een ieder om de handen ineen te slaan, zodat het land weer kan gaan groeien. Stabilisatie en meer ademruimte voor de burger creëren is nu de hoogste prioriteit van de regering. De verwachte successen in de oliesector, maar ook in de agrarische sectoren en de herordeningen van de goud- en houtsectoren, zijn daarbij cruciaal.

Ameerali merkte op dat de regering met een begrotingstekort van 7,3 miljard SRD voor het dienstjaar 2024, nog steeds niet uit de problemen is. Er is ook geen vrije ruimte om een aantal dingen te kunnen realiseren. Voor rente is op de begroting opgebracht 6,26 miljard SRD en voor aflossingen 8,48 miljard SRD. In totaal is 14,74 miljard SRD opgebracht voor rente en aflossingen. Dat is 24,56% van de totale uitgaven. De totale inkomsten is geprojecteerd voor 52,7 miljard SRD. De totale uitgaven bedraagt 60 miljard SRD.

President Santokhi benadrukte dat het algemeen en nationaal belang altijd voorop moeten staan en beloofde ook op te treden om het beleid effectief ten uitvoer te brengen en zo het welzijn van de bevolking te waarborgen. Ameerali merkt tegenover LIM FM op dat de regering veel overleg voert, maar dan slechts met mensen die men leuk vindt en niet perse met mensen die de waarheid zeggen. Zo stelt hij dat de Kamer van Koophandel en Fabrieken (KKF) af en toe wordt gehoord.

“En dan geven we onze mening. Men ziet dat men eigenlijk moeilijker om kan gaan in deze regering met eerlijkheid. En elk instituut moet vanuit zijn optiek en uit zijn verantwoordelijkheid zijn zaak bestuderen. En we hebben gezien dat er te veel pro/contra is, terwijl je moet kijken naar Suriname”, aldus de oud-vp.