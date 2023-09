NPS’er Pinas: “Juffrouw habi fu prati 2 sneetjes gi bijna 10 pikin ini a klas”

De herstelmaatregelen die de regering Santokhi-Brunswijk in de afgelopen drie jaren heeft getroffen, liggen vooral de jongeren van Suriname zwaar op de maag. Volgens Randall Pinas, lid van de jongerenraad van de NPS, kan deze regering daarom liever vandaag dan morgen naar huis.

“Regering Santokhi-Brunswijk, w’e pina a volk! A sari! Un’ tek’ un’ bundle and go home!”, zei Pinas tijdens de viering van de 77ste jaardag van de NPS vrijdagavond in Grun Dyari. Pinas werd aangekondigd als één van de schoolgaande jongeren afkomstig uit de getto.

Hij merkte op dat veel jongeren het geloof en vertrouwen in de politiek en politieke leiders hebben verloren. Ook de jongeren in de getto. “En ik begrijp ze. Elke dag wordt alles duurder. Als het geen elektriciteit is, dan is het water. Als het geen water is, dan is het gasbom. Youth no man ga skoro moro. En als ze naar school gaan, dan is het met een lege maag. Juffrouw of meester habi fu prati tu sneetjes gi bijna tin pikin ini a klas”, benadrukte hij.

Pinas verwees naar de periode voor 2010 toen alles nog betaalbaar was voor jongeren en deze groep ongestoord de schoolbanken kon bezoeken. Na deze periode is alles bergafwaarts gegaan. De dollarkoers van 2,80 SRD is gegaan naar ruim 40 SRD. De NPS’er merkte op dat corruptelingen opgesloten moeten worden.