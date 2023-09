Moeder brengt uit boosheid kinderen brandwonden toe en sluit ze op in woning

Uit bekomen informatie reed de politie van politiebureau Brownsweg op vrijdag 29 september uit voor een onderzoek in het dorp Nieuw Ganze alwaar een moeder haar kinderen opzettelijk brandwonden heeft toegebracht en ze vervolgens in de woning had opgesloten.

Ter plaatse aangekomen trof de politie ene L.C. aan die op een vraag van de sterke arm doorgaf dat zij de moeder van de kinderen is. De kinderen werden samen met de moeder overgebracht naar het bureau, meldt de politie van regio Midden Suriname.

Bij onderzoek constateerde de politie inderdaad dat de kinderen brandverwondingen op hun lichaam hadden. Bij ondervraging verklaarde de vrouw dat zij de kinderen uit boosheid die had toegebracht.

De kinderen werden naar de Medisch Zending van Brownsweg gebracht voor medische behandeling. Na afstemming met een lid van het Openbaar Ministerie is de moeder in verzekering gesteld.

De zaak wordt overgedragen aan de afdeling Jeugdzaken. De politie doet een beroep op de samenleving om niet te schromen alarm te slaan bij constatering van kindermishandeling in welke vorm dan ook. “Zo helpt u om trauma bij kinderen weg te werken”, aldus de politie.