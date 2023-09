Kluis met daarin 6.000 euro en 4.000 USD buitgemaakt bij bedrijf

Inbrekers hebben in de nacht van donderdag op vrijdag 29 september flink huisgehouden bij Sure Beef N.V., een runderslachthuis aan de Vangbalstraat in Suriname. Ze hebben volgens de politie een kluis inhoudende 6.000 euro en 4.000 USD weggenomen.

Behalve het geld zijn ook een laptop en andere zaken van het bedrijf die in de kluis waren bewaard weggenomen.



Uit onderzoek van de Surinaamse politie is gebleken dat de benadeelde melding kreeg van het alarmsysteem van het bedrijfspand. De dienstdoende securityguard was op dat moment niet te bereiken. De aangever deed het pand aan en trof de securityguard op het terrein aan. Hij verklaarde dat hij kort tevoren zag dat 3 manspersonen het terrein verlieten.

Uit camera beelden is gebleken dat 3 gemaskerde criminelen zich toegang tot het pand hebben verschaft door een ijzeren deur van een kantoor te forceren. Ook hebben zij de bedrading van het alarmsysteem en camera installatie doorgesneden.

De criminelen waren gekleed in witte trainingspakken van het merk Addidas. Ook hadden zij witte handschoenen aan. Zij hebben de plek verlaten in een wit gelakte voertuig van het merk Toyota Vitz.

De benadeelde G. ontdekte de inbraak vandaag rond 10.00u. De politie van Livorno was ter plaatse voor onderzoek. Van de indringers is geen spoor te bekennen.