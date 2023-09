Kanapé: “We moeten de aanwezigheid van de politie kunnen zien”

“Als je zegt dat veiligheid een prioriteit is, dan moeten we de aanwezigheid van de politie kunnen zien. En niet dat de politie staat in een gewone shirt of trui, omdat a man no ab krosi fu weri”. Zo reageert de fractieleider van de ABOP, Obed Kanapé, bij LIM FM op de nadruk die president Chan Santokhi deze week tijdens zijn jaarrede heeft gelegd op de veiligheidssituatie en rechtshandhaving in Suriname.

Zo komt er een reorganisatie bij het Korps Politie Suriname, waarbij de korpsleiding zal worden versterkt en een nieuwe korpschef zal worden benoemd. Verder zullen er aanzienlijke investeringen worden gepleegd in materieel en persoonlijke uitrusting voor de politionele diensten, om hun operationele effectiviteit te vergroten.

De nadruk zal volgens het Surinaamse staatshoofd ook liggen op integriteit en kwalitatieve dienstverlening. Santokhi heeft verder ook aangekondigd dat de criminaliteitsbestrijding gestructureerder zal geschieden, waarbij alle gewapende machten gecoördineerd zullen worden ingezet.

Kanapé juicht de aanpak van het staatshoofd toe, maar benadrukt dat de beloofde investeringen in het KPS niet moeten uitblijven. Naast kleding en schoeisel, moet dat ook terug te zien zijn in de beloning van de politie en andere veiligheidspersoneel. “Niet dat de politie op Stoelmanseiland aanwezig is, maar wanneer je belt geven ze aan dat ze geen boot of buitenboordmotor hebben om te kunnen komen. Want dan heb je niets gegarandeerd. Dus we willen dat terugzien in de begroting”, aldus de politicus.

President Santokhi heeft ook aangegeven dat investeren in de aanschaf van medisch apparatuur, middelen- en medicamentenvoorziening een hoge prioriteit zal hebben in het dienstjaar 2024. Kanape merkt tegenover LIM FM op dat hij hoopt dat er ook geïnvesteerd wordt in het tegengaan van braindrain van deskundigen uit de zorgsector.

“Hoe pak je die braindrain aan dat we de mensen uiteindelijk blijven behouden. Maar je wilt ook niet een systeem laten functioneren waarbij een arts gaat declareren voor de behandeling na 200 patiënten binnen een dag. Dat is ook oneerlijk. Te a Srananman siki, dan a Srananman musu kisi wan bun datra sorgu. Het moet dus niet zo zijn dat wanneer wij morgen wakker worden, we horen dat AZP of RKZ zijn gesloten”, aldus de ABOP’er.