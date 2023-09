Diana Pokie officieel bij de Nationale Partij Suriname geïntroduceerd

Diana Pokie is vrijdagavond 29 september 2023 officieel bij de Nationale Partij Suriname (NPS) geïntroduceerd. Dit gebeurde tijdens de feestvergadering van de partij onder de noemer ‘A Nyun Pasi’, in verband met het 77-jarige bestaan van de partij.

De 44-jarige Pokie die daarvoor bij de ABOP zat en minister van Grondbeleid en Bosbeheer (GBB) was, liet in mei dit jaar weten definitief ervoor gekozen te hebben om haar politieke carrière voort te zetten bij de NPS.

De tot drie maal toe gekozen parlementariër uit het district Brokopondo was in 2010 door de BEP kandidaat gesteld in samenwerking met de ABOP en Seeka in A-Combinatie. Na de verkiezingen viel zij in ongenade bij de BEP door haar ondersteuning aan Ronnie Brunswijk van de ABOP. De procedure van royement en terugroeping werd toen door de BEP ingezet.

In 2012 heeft zij de terugroepactie van de BEP overleefd, nadat de rechter in kort geding haar royement samen met die van haar collega Waldie Ajaiso, nietig verklaarde. Pokie besloot eind 2014 formeel lid te worden van de ABOP.

Ze behaalde namens de BEP in A Combinatieverband 576 stemmen in 2010 in Brokopondo. In 2015 kreeg zij als lijsttrekker van de geel-zwarte partij in Brokopondo 955 stemmen. In 2020 kreeg zij wederom als lijsttrekker van de ABOP 1.128 stemmen.

Op donderdag 25 mei 2023 heeft Pokie haar lidmaatschap van de ABOP opgezegd. Met de stap naar de NPS, is dit het derde politiek huis van Pokie.