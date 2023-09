Zanger Rabinder Bholasing voor tour in Nederland

De Surinaams-Hindoestaanse zanger Rabinder Bholasing, onder andere bekend van het populaire nummer Hilauw More Balma, is deze week vanuit Suriname aangekomen in Nederland. De zanger doet een tour vanaf 30 september tot en met 4 november en is op diverse locaties te zien.

Het nummer Hilauw more Balma is inmiddels een internationaal nummer geworden dat wordt gezongen door bandjes zowel in Nederland als Suriname, maar ook in de rest van het Caribisch gebied. Dat dit nummer zo een succes zou worden had Rabinder niet verwacht. Tot op heden wordt het op elk feest gelegenheid of commerciële feesten gedraaid of gezongen.

Bholasing die reeds 15 albums op zijn naam heeft staan, komt uit een muzikale familie. Zo is zijn vader, wijlen Niel Bholasing, heel zijn leven actief geweest met Baithak Gana als dholakspeler en zanger van destijds de familie band Shri Vishnu Sangeet Samaadj. Ook zijn broertje, wijlen Kishen Bholasing, had in Nederland zijn eigen muziekformatie Kishen and Friends die ten alle tijden voor Rabinder klaar stond tijdens de optredens in Nederland. Helaas is Kishen op 12 april 2020 overleden aan de gevolgen van Covid.

Rabinder begon zelf op 4-jarige leeftijd met het maken van muziek, hetgeen hij heeft geleerd van zijn opa, vader, oom en tantes . Hij heeft jaren lang de dholak bespeeld nadat zijn vader om medische redenen niet meer in staat was om dit zelf te bespelen. Naast het spelen van de dholak was Rabinder ook een van de lead zangers van Shri Vishnu Sangeet Samaadj. Vanaf zijn 5e levensjaar deed hij ook aan toneel.

Hij heeft op alle fronten veel geleerd van zijn familie en vooral ook veel genoten van de familieband en toneel activiteiten. Zakelijk gezien heeft hij twee bedrijven opgezet in Suriname. In 2012 nam hij in goed overleg met zijn beste vriend Moena Badjoe, de band Reflextion over onder zijn eigen bedrijfsnaam Dosti. De muziekformatie heeft de naam gekregen Dosti Musicians die tot op heden actief is onder leiding van Bholasing.

Eerder dit jaar, in juni 2023, was de zanger ook al in Nederland voor een concert in verband met 150 jaar Hindoestaanse emigratie. Tijdens deze trip heeft hij ook zijn eerste muziekvideo opgenomen genaamd ‘Asana Hilauw TweePuntNul‘. Deze productie is ontstaan op initiatief van Suraj Soechit die tevens ook de muziek heeft gemaakt onder begeleiding van Muziekformatie Baithak Friends (de oude formatie van Kishen Bholasing). De videoclip is gemaakt door Brienda Doekhie (BFX).

Als alles goed verloopt zal Rabinder op een korte termijn zijn tweede tour van 2023 doen in Nederland, onder begeleiding van muziek formatie Baithak Friends en zijn Promotor Jack Gangarampanday and crew. Bekijk hieronder de tourdata en locaties: