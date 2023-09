Verkoold lichaam aangetroffen in afgebrande loods Powisistraat

Tijdens nablussingswerkzaamheden van de brand in een loods aan de Powisistraat in Suriname, is de brandweer gestuit op een verkoold lichaam. Het vermoeden bestaat dat het gaat om de 50-jarige huurder van de loods, die zelf in de loods woonachtig was.

Volgens de buren zou de loods gebruikt worden voor opslag van bouwmaterialen. Omstanders zouden hebben gehoord hoe de man om hulp riep, maar men kon er niet in want het pand was beveiligd met een roldeur en een ijzeren deur erachter.

De Surinaamse brandweer was genoodzaakt om de twee deuren open te snijden om zich toegang tot de loods te verschaffen. Het verkoold lichaam werd door de brandweer uit het puin gehaald en naar de lijkenwagen gebracht om verder afgevoerd te worden (foto).

De oorzaak van de brand is vooralsnog onbekend. Het onderzoek in deze zaak duurt voort.