‘Verbroederingspolitiek: ere wie ere toekomt’

[INGEZONDEN] – In een verklaring d.d. 26 september 2023 zegt de Nationale Partij Suriname(NPS) dat zij het niet eens is met de viering van de ‘Dag van Verbroedering en Eenheid’ op de geboortedag van VHP leider Jagernath Lachmon. Vastgesteld dient te worden dat het hier gaat om een verlate reactie van de NPS aangezien het betreffende besluit genomen is bij presidentiële resolutie van 17 september 2020, dus ruim langer dan 3 jaar geleden.

Derhalve verbaast de reactie van de NPS ons als VHP ten zeerste. Vermeldenswaard is, dat de eerste nationale viering van de ‘Dag van Verbroedering en Eenheid’ op 21 september 2020 werd bijgewoond door president Santokhi, vicepresident Brunswijk, DNA- voorzitter Marinus Bee, NPS voorzitter Gregory Rusland en PL voorzitter Somohardjo.

Dat NPS voorzitter Gregory Rusland nu aangeeft dat oud-NPS-voorzitter Johan Adolf Pengel ook een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan de verbroedering in Suriname is ook waar maar zonder enige twijfel is VHP leider Lachmon, de grondlegger van de verbroederingspolitiek. Hij is ook de motor achter de eenheid en vrede in Suriname. Dus laten we eerlijk zijn: “Ere wie ere toekomt”.

Dat VHP leider Lachmon de grondlegger is van de verbroederingspolitiek blijkt uit het volgende: in 1955 verloor de NPS de verkiezingen, en Lachmon trok een van zijn eigen kandidaten terug om Pengel, een tweede kans te geven. In 1969 won de VHP de verkiezingen, als presidentskandidaat schoof hij Jules Sedney naar voren. Zie hier de verbroederings-en eenheidsgedachte van VHP leider Jagernath Lachmon.

Volgens de NPS voorzitter sprak oud voorzitter Pengel ook over assimilatiepolitiek, opgemerkt dient te worden dat de VHP nimmer assimilatie gepredikt heeft. Assimilatie betekent dat iedereen zich aan de dominante cultuur zou moeten aanpassen in plaats dat de cultuur van elke groep gelijkelijk gewaardeerd wordt. De VHP heeft wel met overtuiging en toewijding gepredikt voor integratie in de samenleving namelijk: “Eenheid in verscheidenheid”. Bij integratie is er sprake van een vrijwillig proces, waarbij elke cultuur het geheel verrijkt.

De VHP betreurt de opvatting van de NPS t.a.v. van de viering van de Nationale Dag van de Verbroedering en Eenheid op de geboortedag van VHP leider Jagernath Lachmon. Met waardering blikt de VHP terug naar rust, orde en vooruitgang welke in combinatieverband met de NPS in het belang van de samenleving zijn bereikt.

VHP