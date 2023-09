Vader en zoon aangehouden voor verwonden ‘inbreker’

J.A. en zijn zoon O.A zijn vanmorgen na afstemming met het Openbaar Ministerie Suriname in verzekering door de politie van Munder. De twee mannen worden ervan verdacht donderdagavond een jongeman die gezien werd als een inbreker zware letsels te hebben toegebracht aan de H.D. Benjaminstraat.

Het slachtoffer, U.S., werd bij een voertuig dat geparkeerd stond op de berm langs de straat aangetroffen door J.A.. U.S werd door J.A. aangesproken waarbij hij slagen moest incasseren. De zoon van J.A. kwam zich ook bemoeien met de zaak en bracht het U.S. een verwonding in zijn rug toe met een houwer.

De ‘inbreker’ raakte zwaargewond en werd per ontboden ambulance afgevoerd naar de Spoedeisende Hulp. Naar verluidt moest er operatief worden ingegrepen.

Het voertuig waar het slachtoffer werd aangetroffen vertoonde geen sporen van inbraak. Vader en zoon werden hangende het onderzoek naar het politiebureau overgebracht. Het onderzoek in deze zaak duurt voort.