Passion Urbankawina vanavond op TV te zien in programma ‘On Stage’

De populaire Surinaams-Nederlandse formatie Passion Urbankawina timmert al jaren aan de weg. Na een drukke zomer met veel optredens op festivals, beleeft de band vandaag vrijdag 29 september 2023, haar TV debuut in Nederland!

De heren zijn vanavond om 20.55 uur bij VPRO op NPO 3 te zien in het programma ‘On Stage‘.

In dit TV programma gooit presentatrice Nadia Moussaid samen met een hoofdgast de deuren van de grote zaal van TivoliVredenburg wijd open voor muzikanten en kunstenaars. Vandaag is aflevering 3 met WiWa (voorheen Willie Wartaal) die gasten van vroeger én nu heeft uitgenodigd die hem inspireren.

Wiwa werd beroemd en berucht als een van de drie rappers van De Jeugd Van Tegenwoordig. Hij bekwaamde zich vervolgens in vele disciplines, onder meer die van televisiepresentator en DJ. Recent stond Wiwa in zijn eentje op het toneel met Moederdag, zijn eerste theatervoorstelling.

“De muziek van Passion gaat terug naar mijn roots”, aldus WiWa over zijn keuze voor de band die komend weekend ook live te zien is op de ADJUMA Party in de Sir Winston Club Rijswijk.