NDP’er Panka: ‘NPS krijgt een 10 voor babbelen’

NDP-woordvoerder Ricardo Panka stelt dat niemand hoeft te verwachten dat de Nationale Partij Suriname (NPS) nu op straat zal komen om te protesteren tegen de verschillende maatregelen van de regering Santokhi-Brunswijk. “Babbelen 10, maar wanneer ze op straat moeten komen gaan ze niet komen. Als we ze morgen roepen om op straat te komen, dan gaan ze zeggen: ‘het is nu niet de tijd’”, zei Panka in een interview op D-TV.

Frappant volgens hem is dat de NPS meer oppositie heeft gevoerd toen ze nog in de coalitie zat. De NDP-topper vindt dat de groene partij sinds het uittreden uit de regeercoalitie medio februari op een zeer passieve wijze oppositie voert en in feite hierdoor zogenaamd in de oppositiebanken van De Nationale Assemblee zit.

Panka zegt dat dit komt, omdat er nog NPS’ers werkzaam zijn binnen de huidige constellatie van de regering. “NPS zit niet in de oppositie. Omdat mensen van hun nog in het systeem zijn achtergebleven. Niet gewone mensen, zelfs toppers”, aldus de NDP’er.

Eerder heeft ook de NPS’er Arnold Kruisland aangegeven dat het een grote voor-de-gek-houderij is dat terwijl de NPS eruit is gestapt, niet alle NPS’ers voor hun functies hebben bedankt.

De NPS zal vandaag, vrijdag 29 september 2023, haar 77ste jaardag herdenken met een feestvergadering onder de noemer ‘A Nyun Pasi’.