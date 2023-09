Man vindt gesloopte bromfiets bij woning

De eigenaar van een woning aan de Admiraalstraat in het verzorgingsgebied van politie Nieuw Amsterdan heeft op dinsdag 26 september een gesloopte bromfiets bij zijn woning aangetroffen.

De sterke ging ter plaatse en heeft het rijtuig in beslag genomen, meldt de politie van regio Oost-Suriname.

Indien u het chassisnummer herkent als te zijn van uw bromfiets die gestolen is, kunt u in contact treden met de politie van Nieuw Amsterdam op de nummers 322231 en 322239 of op het politie centraalnummer 115.