Een loods aan de Powisistraat in Paramaribo-Noord is donderdagavond rond 23.00 uur in brand gevlogen.

Manschappen van het Korps Brandweer Suriname zijn momenteel op locatie druk bezig met het blussen. Er is sprake van een enorme vlammenzee.

Over de oorzaak is nog niets bekend. Bekijk hier live beelden van de brand.