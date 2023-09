Jongeman gewond nadat hij op heterdaad wordt betrapt bij poging inbraak in auto

Aan de H.D. Benjaminstraat in Suriname is een jongeman donderdagavond gewond afgevoerd door een ambulance. Het slachtoffer zou op heterdaad betrapt zijn toen hij op het adres probeerde in te breken in een auto die buiten stond.

Een buurtbewoner kwam thuis aan en zag dat de jongeman aanstalten maakte om in te breken in het voertuig. Toen hij hem hierop aansprak zou de jongeman hem hebben aangevallen. De man verdedigde zichzelf door terug te slaan. Hij zou daarbij ook geholpen zijn door zijn zoon.

De vermeende dief raakte gewond. Vernomen wordt dat hij een kapwond aan zijn rug hieraan heeft overgehouden. De Surinaamse politie kreeg de melding binnen en schakelde een ambulance in. Het slachtoffer was niet aanspreekbaar en is naar de Spoedeisende Hulp vervoerd.

De politie van station Munder was ter plaatse en kreeg assistentie van het Regio Bijstand Team (RBT). De twee mannen die betrokken waren bij de deze zaak moesten met de politie mee voor verhoor. Uiteindelijk is naar voren gekomen dat de twee geen verdachten zijn in deze zaak waarna ze werden heengezonden.

De gewonde jongeman, de 22-jarige Ulrich S., wordt wel gezien als verdachte.