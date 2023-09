Altagracia Seedorf zegt sorry voor uitspraak ‘naakte oermensen in bos van Suriname’

Altagracia Seedorf heeft vandaag haar verontschuldigingen aangeboden voor de uitspraak in het SBS6 dating TV-programma ‘Date Smakelijk’ over naakte oermensen in het bos van Suriname. De 33-jarige vrouw kreeg een stortvloed aan kritiek op de uitspraak.

“Ik wil mijn verontschuldigingen aanbieden voor de uitingen die ik heb gedaan in het Nederlandse televisieprogramma date smakelijk. Ik ben onwijs geschrokken van alle reacties. Het is nooit mijn bedoeling geweest om mensen te kwetsen of beledigen.

Ik realiseer mij nu dat ik het woord oermens nooit had mogen gebruiken om de Surinaamse bewoners van het binnenland te beschrijven.

Tijdens mijn deelname aan het programma wilde ik aan de man tegenover mij uitleggen dat Suriname een divers land is, waar mensen verschillende talen spreken en waar mensen er verschillende levensstijlen op nahouden. Dit maakt in mijn ogen Suriname juist een mooi land, waar verschillende bevolkingsgroepen naast, maar ook met elkaar leven.

Helaas heb ik die boodschap met het fragment dat is uitgezonden niet op de juiste manier kunnen overbrengen. Ik heb van deze ervaring geleerd dat ik goed moet nadenken over de boodschap die ik met mijn woorden wil uitdragen. Mijn excuses aan alle mensen die ik met mijn woorden heb gekwetst of beledigd”.