Voortvluchtige man die zijn buurman tijdens feest mishandelde aangehouden

De Surinaamse politie heeft afgelopen zaterdag een voortvluchtige 26-jarige man aangehouden die zijn buurman begin deze maand ernstig heeft mishandeld en met de dood heeft bedreigd. De verdachte R.M. wist drie weken uit handen van de politie te blijven.

Volgens het Korps Politie Suriname was er op maandag 4 september een feestje in de Slagbalstraat gaande waarbij feestgangers tafels en stoelen op de weg hadden geplaatst. De buurman G.A. die in zijn auto kwam aangereden kon hierdoor niet doorrijden.

De buurman vroeg toen aan zijn buurjongen R.M. of die het meubilair kon verwijderen, zodat hij zijn weg kon vervolgen. Op een bepaald moment ontstond er een ruzie tussen de twee buren, waarbij R.M. zijn buurman in een wurggreep nam en hem een vuistslag toebracht in zijn gelaat.

Daarnaast haalde de buurjongen een scherp voorwerp tevoorschijn, waarmee hij G.A. met de dood heeft bedreigd.

Na de daad koos de verdachte het hazenpad en wist bijkans drie weken uit handen van de politie te blijven. G.A. deed op maandag 4 september 2023 aangifte tegen zijn buurjongen op het politiebureau Livorno. Het Regio Bijstandsteam Paramaribo (RBTP) heeft de verdachte uiteindelijk op zaterdag 23 september 2023 in de directe omgeving van zijn woonadres in het ressort Livorno aangehouden.

Na zijn aanhouding werd hij overgedragen aan de politie van het bureau Livorno. Na te zijn voorgeleid is de verdachte R.M. na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie door de politie in verzekering gesteld, meldt KPS.