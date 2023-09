Politieman aangehouden wegens seksueel misbruik 12-jarig meisje

Een brigadier van politie in Suriname is donderdag aangehouden en in verzekering gesteld wegens seksueel misbruik van een 12-jarig meisje.

De 39-jarige politieman K.S. tewerkgesteld in Nickerie, had een huis gehuurd aan de moeder van het slachtoffer. Op een dag ging hij naar de woning van zijn huurder. Het 12-jarig meisje was op dat moment alleen thuis.

Hij drong het huis binnen en had onder dwang seks met het kind. Nadien verliet hij de plaats.

Het slachtoffer vertelde dit aan haar moeder die aangifte van seksueel misbruik deed tegen de verhuurder tevens politieman. Na onderzoek is de brigadier van de Surinaamse politie vandaag in verzekering gesteld.