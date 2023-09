NPS’er Kruisland: “Mensen op de kandidatenlijst gezet wiens politieke marktwaarde nihil is”

NPS’er, oud-assembleelid en diplomaat Arnold Kruisland heeft flink uitgehaald naar de werkwijze en de keuzes die door Gregory Rusland zijn gemaakt als voorzitter van de Nationale Partij Suriname (NPS). Hij stoort zich vooral eraan dat Rusland er bij de afgelopen twee verkiezingen niet voor gezorgd heeft dat er kandidaten naar voren zijn geschoven die een zekere politieke marktwaarde hebben. Hij vindt het te laat voor Rusland om bij de komende verkiezingen verandering te kunnen brengen.

De NPS zal op vrijdag 29 september 2023 haar 77ste jaardag herdenken met een feestvergadering onder de noemer ‘A Nyun Pasi’. Kruisland stelt dat er juist een evaluatie gemaakt moet worden van het slechte verkiezingsresultaat in 2020, zodat fouten kunnen worden hersteld. “We hebben mensen op de kandidatenlijst gezet wiens politieke marktwaarde nihil is. Ze spraken het volk niet aan. Waar is die analyse? We hebben een wetenschappelijk bureau. Schakel ze in”, aldus de politicus in Bakana Tori.

Hij stoort zich eraan dat één kandidaat iets meer dan 200 stemmen in Paramaribo, het bolwerk van de NPS, heeft gehad, maar een zodanige plaats op de kandidatelijst had dat hij toch een zetel heeft gehad (Ivanildo Plein, 293 stemmen op #3 in Paramaribo, red.). Dit, terwijl een andere kandidaat (Shanti Venetiaan, red.) dichtbij de 4.000 stemmen kreeg, maar vanwege een ongunstige positionering op de lijst de zetel niet heeft gehad.

Ook de 8.161 stemmen voor voorzitter Rusland ziet hij als een schande voor de NPS, wanneer dat vergeleken wordt met de 20.379 stemmen die de VHP’er Krishna Mathoera kreeg. Want, stelt Kruisland, Paramaribo is de politieke vijver van de NPS.

Volgens de 86-jarige Kruisland moest NPS nooit zitting hebben genomen in de regering Santokhi-Brunswijk. Dat de groene partij medio februari uit de regeercoalitie stapte, heeft volgens hem geen enkele politieke betekenis aangezien zij medeverantwoordelijkheid heeft gedragen voor alles wat er nu in Suriname gebeurd. Ook de stap naar het IMF. Hij noemt het vooral een grote voor-de-gek-houderij dat terwijl de NPS eruit is gestapt, niet alle NPS’ers voor hun functies hebben bedankt.

“Wat voor gekheid is dat? In mijn lange politieke loopbaan heb ik voor het eerst meegemaakt dat je zogenaamd in een regering zit, maar je krijgt zetels van één van de coalitiegenoten. In dit geval van de VHP. Want je kan zeggen wat je wilt, maar deze coalitie bestaat maar uit twee partijen, namelijk de VHP en ABOP. PL is niets, want ze hebben zich ingewerkt in de ABOP. En nu de NPS eruit gestapt is, denkt u dat één van de beleidsadviseurs de moed gehad heeft om zich solidair te verklaren met de NPS? Ze waren allemaal als bijen om die honing. Alleen één heeft het gedaan en dat is Wilgo Valies. Daar heb ik grote waardering voor”, aldus de politicus.

Kruisland benadrukt dat de oud-NPS-voorzitters Johan Pengel, Henck Arron en Ronald Venetiaan nooit zouden hebben meegewerkt aan de formatie van deze regering. Hij vindt het vooral ‘NPS-onwaardig’ dat voorzitter Gregory Rusland voor het eerst in de geschiedenis de functie van vervanger van de vicevoorzitter van De Nationale Assemblee voor de NPS heeft geaccepteerd.

De oud-parlementariër stelt verder dat de VHP van vandaag niet dezelfde VHP is uit de periode van wijlen Jagernath Lachmon. De samenwerkingen met de VHP onder Lachmon waren volgens hem ook de beste samenwerkingen die hij heeft meegemaakt in zijn loopbaan, omdat de oud-VHP-leider ervoor zorgde dat er een evenwicht was in het land tussen de drie grootste bevolkingsgroepen, namelijk de hindoestaan, javaan en de creool/marron. Nu is dat evenwicht volledig verstoord.