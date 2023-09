Man aangehouden na schietpartijen en brand bij Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam

In Rotterdam zijn vanmiddag drie mensen gewond geraakt na twee schietpartijen. Het ene schietincident was in een leslokaal in het Erasmus Medisch Centrum, het andere bij een woning aan het Heiman Dullaertplein een eindje verderop.

In het medisch centrum is ook brand uitgebroken. De politie heeft één persoon aangehouden.

In en rond het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam ontstond een flinke chaos na het voorval. Studenten stellen dat een docente is neergeschoten.

Volgens het Algemeen Dagblad is de ingang van het Erasmus MC afgesloten. Studenten zijn huilend naar buiten gelopen, zonder schoenen. Studenten van de nabijgelegen Hogeschool mogen het gebouw niet verlaten, aldus de krant.