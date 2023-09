Jeangu Macrooy opent feestelijk Pride Month Suriname met spectaculair optreden

In een sprankelende start van Pride Month Suriname 2023 zal de getalenteerde zanger Jeangu Macrooy een spectaculair optreden verzorgen tijdens de openingsceremonie. Dit evenement, dat bekend staat om zijn inzet voor diversiteit, inclusiviteit en acceptatie, belooft een maand vol educatieve, culturele en feestelijke activiteiten ter ondersteuning en viering van de LGBTIQ+-gemeenschap.

De Pride Month Suriname is een initiatief van het LGBT PlaMorm Suriname, bestaande uit New Monday, Parea, Womensway en Trans in Actie, met steun van het Local Engagement and Action Fund (LEAF), Stand With Us (een EU-project van Projekta en Parea), de Nederlandse overheid, het Amerikaanse Ministerie van Buitenlandse Zaken, Alembo en verschillende andere organisaties en donateurs en is gepland van 1 oktober tot 1 november.

Op zondag 1 oktober verwelkomt Pride Month Suriname alle lgbtiq+ personen en ally’s om te genieten van een onvergetelijke avond met Jeangu Macrooy, een bekende Surinaamse artiest en een toegewijde pleitbezorger voor inclusiviteit en liefde voor alle mensen. Zijn optreden zal de boodschap van gelijkheid en acceptatie op krachtige wijze overbrengen en een diepgaand stempel drukken op het evenement.

Pride Suriname 2023 zal niet alleen het optreden van Jeangu Macrooy bevatten, maar ook andere boeiende evenementen, waaronder elke woensdag het Pride Suriname International Film Festival, een scholendebat gericht op inclusiviteit en bewustwording, de levendige Pride Walk op 28 oktober, en het langverwachte Qyard Festival, een viering van muziek, kunst en cultuur.

Ook geeft Jeangu Macrooy, die eerder dit jaar een videoclip opnam in Suriname, op 3 oktober een songwriting workshop in de Volksmuziekschool. Hiervoor kan iedereen die ouder is dan 15 en enige ervaring heet met het schrijven van songs zich opgeven.

Dit jaar staat is het thema van de Pride Month Suriname ‘Birth of a New Age’ en staat deze maand in het teken van bewustwording en educatie over LGBTIQ+-rechten via informatieve sessies en dialoog. De missie is om begrip en steun te vergroten voor de LGBTIQ+-gemeenschap in Suriname en een nieuw tijdperk in te gaan waarin we samen staan voor een inclusieve samenleving met gelijke rechten voor iedereen.

Pride Suriname verwelkomt iedereen, ongeacht hun achtergrond, om deel te nemen aan dit feest van liefde, diversiteit en respect. U kunt deelnemen door de Pride-vlag heel oktober te tonen en deel te nemen aan de Pride Walk. De organisatie roep eenieder op om zo samen te werken aan een inclusievere samenleving waarin alle individuen zich vrij kunnen uiten.

Voor meer informatie over het programma, activiteiten en deelname aan Pride Suriname 2023, kunt u terecht op de Facebookpagina van Pride Month Suriname.