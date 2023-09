Van Dijk-Silos verwacht 2 zetels voor HVB en 1 zetel voor A20 in 2025

Met het landelijke evenredigheidsstelsel bij de Surinaamse parlementsverkiezingen op 25 mei 2025, verwacht de jurist Jennifer van Dijk-Silos dat slechts twee van de huidige buitenparlementaire politieke partijen in staat zullen zijn om ook zetels te behalen. Het gaat volgens haar om de Hervormings- en Vernieuwingsbeweging (HVB) en Alternatief 2020 (A20).

“De kleine partijen krijgen een grotere kans om zetels te behalen, maar dan hoef je alleen maar te kijken naar twee buitenparlementaire partijen. En dat zijn de HVB en A20”, stelt de oud-OKB-voorzitter tevens trekker van de beweging Passie voor Suriname.

Zij baseert haar prognose op basis van de verkiezingsuitslag in 2020 in vergelijking met de verwachtte kiesdeler in 2025. De HVB behaalde toen landelijk 7.423 stemmen. Indien deze partij het aantal stemmen weet te behouden, komt zij dan neer op bijna twee zetels. A20 kreeg toen 4.501 en kan in 2025 goed genoeg zijn voor 1 zetel. “Zij maken een grotere kans als ze hun campagne goed doen”, aldus Van Dijk-Silos.

Volgens de gewezen OKB-voorzitter krijgen de oudere politieke partijen in Suriname hierdoor wat concurrentie. De VHP en ABOP zullen een zwakkere positie gaan innemen vanwege de ontevredenheid bij de kiezers. Naar zeggen van Van Dijk-Silos is president Chan Santokhi aan het dromen wanneer die denkt dat de VHP deze keer 28 zetels gaat krijgen.

Zij vindt wel dat de NDP, BEP en NPS harder zullen moeten gaan werken om de zwevende kiezers naar zich toe te trekken om zo de zetels niet te verliezen aan de kleinere partijen. Van Dijk-Silos hoopt dat de behandeling van de nieuwe Kiesregeling daarom inderdaad op 2 oktober van start gaat. Indien dat niet gebeurt, zal zij weer van zich laten horen.