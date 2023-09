19e seizoen van FATU van start met vier comedians

In het Bijlmerparktheater te Amsterdam vindt op zondag 24 september om 15.00u de opening plaats van het nieuwe seizoen van FATU! Het is alweer het 19e seizoen van deze gezellige comedy middag met een nieuwe huisstijl en een aantal nieuwe namen.

Zo komt grappenkanon Wilko Terwijn (bekend van The Roast) het aantal fatu’s per minuut vakkundig oppompen. Nieuwkomer Joël Gideon blaast je weg met zijn nieuwe frisse energie. En creatief raadsel Shariff Nasr geeft een inkijk in zijn leven.

En deze eerste editie van het seizoen wordt afgesloten met de in Suriname geboren fatuman Roué Verveer.

Natuurlijk ook dit seizoen weer vakkundig bijgestaan door host with the most Jeffrey ‘Spallie’ Spalburg en zijn partner in crime DJ Phantom. Bekijk de flyer hieronder en check of er nog kaarten zijn bij het Bijlmerpark Theater.