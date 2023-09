Tweelingzussen aangereden door automobilist zonder rijbewijs

De automobilist die donderdagavond de tweelingzussen aan de Verlengde Welgedacht C-weg aanreed, is niet in het bezit van een Surinaams rijbewijs. De bestuurder A.S. is door de politie na afstemming met het Openbaar Ministerie Suriname in verzekering gesteld.

De politie van Santo Boma kreeg omstreeks 19.15 uur de melding van een aanrijding aan de Verlengde Welgedacht C-weg dichtbij de Bomaweg tussen een personenauto en twee voetgangers.

Toen de wetsdienaren ter plaatse arriveerden, troffen zij twee slachtoffers (tweelingzussen) op de noordelijke berm van de Verlengde Welgedacht C-weg aan en bleek dat zij zwaar lichamelijke letsels hadden opgelopen.

De slachtoffers werden per ontboden ambulance vervoerd naar de Spoedeisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo.

Het onderzoek is overgedragen aan Unit Verkeer Midden.