Bissumbhar over uitspraak Del Castilho: “Santokhi kreeg meer stemmen als persoon dan heel DA’91 als partij”

Presidentieel adviseur Pertap Bissumbhar vindt in tegenstelling tot DA ’91-voorzitter Angelic Del Castilho, wel dat president tevens VHP-voorzitter Chan Santokhi aanspraak maakt op een tweede termijn als staatshoofd van Suriname. Hij stoort zich vooral eraan dat Del Castilho de VHP op zo een manier bespreekt, terwijl Santokhi als politicus vanaf 2010 meer stemmen van kiezers in Wanica heeft gehad in vergelijking met de totale landelijke stemmen van DA ’91 als partij.

“In 2010 had Santokhi dicht bij de 15.000 stemmen, in 2015 was dat pakweg 18.000 en in 2020 heeft hij dichtbij de 30.000 stemmen gescoord. Aan de andere kant hebben we een politieke organisatie (DA ‘91) die in 2010 dichtbij de 5.000 stemmen heeft gehaald. In 2015 is dat teruggelopen naar 3.000 stemmen en in 2020 is dat nog verder teruggelopen naar 1.500 tot 1.600 stemmen. Dat spreekt boekdelen. Dat zijn allemaal cijfers die mensen in acht moeten nemen voordat ze uitspraken in de ruimte beginnen te doen”, zei Bissumbhar in een interview op Culturu TV.

Volgens Bissumbhar heeft Santokhi het mandaat van een groot deel van het volk gehad. Hij is vooral verbaasd dat Del Castilho in haar interview heeft aangegeven dat er ook VHP’ers zijn die ervan overtuigd zijn dat hun partijvoorzitter geen tweede termijn krijgt. “Ik zou niet weten wie. Ik ben wel verbaasd dat zij voor de VHP durft te praten. Als ze lid wil worden, dan is dat geen enkel probleem. Ik zal haar lidmaatschap ondersteunen binnen de partij. Dus laten we concreet zijn en dat stukje overlaten aan de partij zelf”, aldus de presidentieel adviseur.

Hij vindt dat Santokhi zijn uiterste best doet om de mismanagement uit de vorige regeerperiode recht te trekken en het land te ontwikkelen.

De VHP’er stelt dat Santokhi reeds in de jaren 1987 en 2000 gevraagd werd om minister te worden. Toen heeft hij hiervoor bedankt, omdat hij vond dat hij nog niet ready om zo een verantwoordelijkheid op zich te nemen. Uiteindelijk koos hij 2005 wel ervoor en heeft, naar zeggen van Bissumbhar, een sublieme job gedaan. Ook nu doet hij als president een sublieme job om de economie van Suriname te hervormen.