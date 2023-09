OM weerspreekt berichtgeving Times of Suriname over het vergeten van vorderen bewaring

Het Openbaar Ministerie in Suriname (OM) heeft vandaag gereageerd op een bericht in de Surinaamse krant Times of Suriname. In het bericht wordt beweerd dat het OM vergeten is bewaring te vorderen van een verdachte, die in verband gebracht is met een gecrasht vliegtuig en een illegaal landingsbaan.

Het OM weerspreekt dit bericht met klem en laat weten dat zij op tijd een vordering bewaring heeft ingediend bij de rechter-commissaris belast met de behandeling van het gerechtelijk vooronderzoek in deze zaak.

“Het heeft dus niet aan het OM gelegen dat de verdachte in vrijheid gesteld moest worden”, meldt het OM in een persbericht.

De verdachte R.J. kreeg de opdracht om een weg aan te leggen te Goliath, waarna later een landingsbaan werd aangelegd. Ook was hij opgedragen een gecrasht vliegtuig te begraven.

Het OM zegt verder dat het in deze niet gaat om de derde bewaring zoals vermeld in het bericht (onder), maar om de tweede bewaring welke op 17 augustus door het OM is gevorderd en die op 13 september zou moeten ingaan.