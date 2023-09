Dronken automobilist rijdt door na aanrijden bromfietser; aangehouden na achtervolging

Een dronken automobilist die afgelopen woensdag een bromfietser aanreed aan de Commissaris Weythingweg in Suriname, is door de Surinaamse politie na een achtervolging aangehouden en in verzekering gesteld. In de witte Toyota Ist die de verdachte reed (foto) zat een eveneens dronken politieman als meerijder.

De aanrijding vond op woensdag 20 september 2023 omstreeks 21.10u plaats. De 32-jarige autobestuurder Furgell W. reed al een geruime tijd zigzaggend over het wegdek. Vlakbij de de rotonde van bovengenoemde weg reed hij de bromfietser, die samen met een duorijder was, aan.

Beide personen op de bromfiets raakten daarbij gewond. W. is na de aanrijding doorgereden en liet de slachtoffers in hulpeloze toestand achter. Een brigadier van politie was in de buurt en besloot de bestuurder te achtervolgen. Tegelijkertijd was hij in gesprek was met het Command Center en gaf alle bijzonderheden telefonisch door.

Op een gegeven moment belande de auto in het Hannaslust project. De bestuurder negeerde alle bevelen van de brigadier die de achtervolging had ingezet. Na een wilde achtervolging sloeg de auto op een gegeven moment in de Cris van Lieropstraat. De bestuurder deed alle lichten van het voertuig uit, in de hoop niet meer achtervolgd te kunnen worden.

Tevergeefs, want de bestuurder werd door de brigadier ter hoogte van pand nummer 24 staande gehouden. In de auto zat naast de bestuurder ook een meerijder en wel een politieman die tewerkgesteld is bij RBT-Oost, alsook een derde man op de achterzitting.

De politieman die hen staande hield constateerde dat zowel de bestuurder Furgell W. als de meerijdende politieman behoorlijk onder invloed van alcohol waren. Ze waren niet in staat om behoorlijk te kunnen lopen en gingen vreselijk tekeer tegen de politie.

Op een gegeven moment kreeg de brigadier assistentie van collega’s van bureau Santodorp. Hierna kwamen de agenten van Leiding 9A, die ondertussen de aangereden slachtoffers hadden gehoord en het geval al hadden opgenomen aan de Commissaris Weythingweg.

De bestuurder en de politieman bleven ontkennen iets af te weten van een aanrijding. Na onderzoek van de auto en de aangetroffen sporen op het voertuig, is Furgell als verdachte aangehouden en na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie in verzekering gesteld. Tegen de politieman die in de auto van de veroorzaker als meerijder zat wordt een rapport opgemaakt.

Het voertuig is door de politie in beslag genomen.