MIA zoekt buitenlanders met vervalste paspoorten en andere reisdocumenten

In de afgelopen periode hebben de Surinaamse autoriteiten een alarmerende stijging geconstateerd in fraudegevallen met paspoorten en andere reisdocumenten in Suriname.

Deze frauduleuze handelingen met betrekking tot reisdocumenten is een zorgwekkende trend, die dringende aandacht van zowel overheidsinstanties als het publiek vereist om de integriteit van onze identiteitsdocumenten te waarborgen en de veiligheid van reizen wereldwijd te handhaven.

Het Meldpunt Informatie Anoniem in Suriname (MIA) heeft daarom afgelopen woensdag MIA BLUE gelanceerd. Een BLUE Alert is een internationale code die wordt toegepast wanneer er informatie wordt gezocht over een verdachte.

Het doel van MIA BLUE is om informatie te vergaren, identificeren of verkrijgen over een verdachte. Hierbij worden de profielen van de personen die worden gezocht in verband met vervalste reisdocumenten door MIA verspreid. In onderstaande video vraagt MIA het publiek om uit te kijken naar verdachten afkomstig uit India, China en landen in Afrika.

MIA is zeven dagen per week bereikbaar, 1×24 uur. Op een veilige manier kunt u dus 24/7 uw melding anoniem plaatsen. Voor informatie-uitwisseling kunt u het MIA platform bezoeken op www.meldpunt.sr en of www.facebook.com/miameldpunt. De informatie kan ook gedeeld worden via WhatsApp op het nummer (+597)84-35675 of u kunt mailen naar report@meldpunt.sr