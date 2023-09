Leger Suriname ontvangt FAMAS-geweren en munitie van Frankrijk

Als onderdeel van de jarenlange defensiesamenwerking, heeft het Surinaamse Nationaal Leger militair materieel ter waarde van een miljoen euro ontvangen van Frankrijk. De formele overdracht vond vorige week plaats tijdens een bezoek van de Franse brigadier-generaal Marc Le Bouil aan minister Krishna Mathoera van Defensie en de bevelhebber van het Nationaal Leger, kolonel Werner Kioe A Sen.

De donatie bestaat grotendeels uit FAMAS-geweren en munitie. FAMAS is een aanvalsgeweer van Franse makelij (foto). De naam is een acroniem voor de Franse woorden “Fusil d’Assaut de la Manufacture d’Armes de Saint-Étienne” (aanvalsgeweer van de wapenfabriek van Saint-Étienne).

De schenking is bedoeld om het equipment van het Nationaal Leger te moderniseren voor de vele uitdagingen en bedreigingen nu en in de toekomst. Recent is ook de schietbaan in de OP Savannah met assistentie van de Franse 9th Marine Infantry Regiment gerehabiliteerd. De donatie gaat gepaard met diverse trainingen voor Surinaams militair personeel.

Suriname en Frans-Guyana hebben met nagenoeg dezelfde uitdagingen te maken, waaronder de transnationale georganiseerde misdaad, drugshandel, illegale personen- en goederenverkeer, illegale visserij en illegale goudmijnbouwactiviteiten. Deze zaken ondermijnen niet alleen de soevereiniteit van beide landen, maar zorgen ook voor vernietiging van de flora en fauna.

De overdracht van het militair materieel illustreert de bereidheid van beide landen om hun krachten verder te bundelen, met een grotere interoperabiliteit, om samen hiertegen te strijden, aldus het Surinaamse ministerie van Defensie.