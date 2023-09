Douane Schiphol vindt cocaïne uit Suriname tussen levende vissen

Nederlandse douaniers hebben afgelopen weekend in het dierenhotel op Schiphol een lading cocaïne aangetroffen. De drugs waren verstopt in dozen waar ook levende vissen in zaten, meldt de douane.

De vissen waren onderweg van Suriname naar Hong Kong en in het hotel aan het wachten op de overstap. De drugs zaten in een vloeibare substantie.

Een douanewoordvoerder vertelde aan NH Nieuws dat de drugs werd aangetroffen tijdens een routinecontrole. Het is niet bekend om hoeveel cocaïne het exact gaat omdat de drugs in de vloeibare substantie zaten.

Het verboden spul is in beslag genomen en vernietigd, waarna de vissen hun reis konden vervolgen.