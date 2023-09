Dood gevonden 50-jarige man viel en belandde in goot

De man die woensdagmiddag dood in een goot aan aan de Commissaris Weytinghweg in Suriname werd aangetroffen is de 50-jarige Soenielkoemar Doelarie.

De Surinaamse politie heeft laten weten dat omstanders verklaard zouden hebben dat hij kort daarvoor naar de winkel zou zijn geweest om een pak blom te kopen. Op de terugweg viel de man en belandde in de goot.

Toen men poolshoogte nam, bleek dat hij niet meer ademde. Het is niet bekend waardoor hij viel.

De politie van het politiebureau Leiding 9A kreeg omstreeks 12.38u het bericht van een lijk in een goot aan bovengenoemde weg tegenover de markt.

De politie ging ter plaatse voor onderzoek en trof de 50-jarige man aan, liggend in de goot tegenover de bedoelde markt. Op zijn lichaam werden geen tekenen van geweld aangetroffen.

De ingeschakelde arts stelde de dood vast. Na overleg met een lid van het Surinaamse Openbaar Ministerie werd het lichaam afgestaan aan de familie.