Bisschop Meye: “Geestelijke leiders zijn handen open gaan houden voor fooitjes en posities”

Bisschop Steve Meye heeft in de afgelopen drie jaar gemerkt dat geestelijke leiders in Suriname zichzelf verlaagd hebben en hun handen open zijn gaan houden voor fooitjes en posities.

“In de afgelopen drie jaartjes hebben we gezien dat geestelijke leiders zichzelf jammer genoeg een beetje verlaagd hebben en hun positie, die ze eigenlijk zouden moeten innemen, hebben losgelaten. En in plaats van het bidden voor het land, zijn ze hun handen open gaan houden voor fooitjes en posities. Het was waarschijnlijk verleidelijk, omdat ze zelf misschien ook pienaren”, zei de geestelijke leider op D-TV.

Naar zeggen van Meye zijn zulke geestelijke leiders zwaar gevallen wanneer zij hun christelijke principes aan een kant schuiven voor een maatschappelijke fooitje, functie of positie. De gevolgen en consequenties van die daden gaan dan voelbaar zijn voor het volk van Suriname. “En dat is wat we vandaag de dag zien. Laten we onszelf niet voor de gek houden. Dat na san e psa ini a kondre”, aldus de Bisschop, die zich dagelijks hierover zorgen maakt.

Meye is er honderd procent van overtuigd dat de kerk meer impact in Suriname zal hebben, wanneer een andere regering aan de macht is. “We hebben meer Godvrezende mensen nodig in de leiding van dit land. En dat is wat je toen, een paar jaartjes terug, wel had. Met al hun verkeerde dingen die ze ook deden. Ik praat hun beleid niet goed, maar ten minste hadden we een zeven stuks Christenen, Godvrezende mensen, in de regering. Vandaag de dag denk ik dat je met een vergrootglas moet kijken om eentje te vinden. En dat is het verschil”, aldus Meye, die tussen 2010 en 2020 ook geestelijk adviseur was van oud-president Desi Bouterse.

De bisschop benadrukte wel nog steeds erin te geloven dat er mensen zijn die integer en rechtvaardig zijn. Deze mensen bidden tot God, waardoor God zal ingrijpen. “Ik vind dat het evangelie van Jezus te schande wordt gezet door deze daden van geestelijke leiders. Mensen die zich dienstknechten van God noemen. Maar God heeft, denk ik, ook genade voor hun en we moeten voor ze bidden dat ze geestelijk wakker worden”, aldus Meye.