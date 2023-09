Arbeider houtbedrijf tijdens werkzaamheden beroofd door man met geweer

De 23-jarige arbeider S.S. is woensdag in de vooravond, tijdens werkzaamheden op het bedrijfsterrein van een houtbedrijf, beroofd door een gewapende man. Dit gebeurde aan de Martin Luther Kingweg in Suriname.

Het slachtoffer was bezig houtblokken te zagen, toen een crimineel gewapend met een jachtgeweer plotseling uit het bos kwam. Hij loste drie schoten met het geweer. Gelukkig raakte de arbeider niet gewond.

Onder bedreiging van het wapen werd de arbeider beroofd van de kettingzaag. Na de daad rende de rover weer het bos in met medeneming van de buit.

De politie van Paranam werd ingeschakeld en ging ter plaatse voor onderzoek. Van de dader ontbreekt nog elk spoor.