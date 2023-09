Politie voorkomt dat man van Wijdenboschbrug springt

Een man heeft vanmiddag omstreeks 14.15 uur geprobeerd om van de Wijdenboschbrug te springen in de Suriname rivier.

De politie van Unit Vekeer Oost-Suriname wist door kordaat optreden erger te voorkomen. De man werd op andere gedachten gebracht en van de brug gehaald.

De reden dat de man overgegaan is tot de daad is niet bekend.

Denk je aan zelfmoord of maak je je zorgen om iemand? Praten over zelfmoord helpt. Ga naar je huisarts of bel PCS 477190 of de crisishulplijn 114 (van maandag tot en met vrijdag van 07.00 tot 15.00 uur).