Mercedes bestuurder die zware aanrijding veroorzaakte en vluchtte aangehouden

De Surinaamse politie heeft de 26-jarige in Frans-Guyana geboren verdachte Godwine L. aangehouden. De man, die niet in het bezit is van een rijbewijs, reed afgelopen dinsdag in een witte Mercedes-Benz en veroorzaakte bij het inhalen een zware aanrijding aan de Indira Gandhiweg. Na het verkeersongeval sloeg hij op de vlucht en liet de slachtoffers in hulpeloze toestand achter.

De zware aanrijding vond op dinsdag 19 september 2023 omstreeks 00.43 uur plaats op bovengenoemde weg. L.G. botste tijdens een inhaalmanoeuvre tegen drie voertuigen die uit de tegengestelde richting kwamen aangereden.

Bij aankomst trof de politie vier voertuigen aan, waarvan twee zwaar beschadigd waren. Eveneens waren er vier slachtoffers van wie twee lichamelijk letsel hebben opgelopen. De slachtoffers zijn per ontboden ambulance afgevoerd naar de Spoedeisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis meldt het Korps Politie Suriname. [tekst loopt door onder foto]

Na de aanrijding verliet de bestuurder van de Mercedes Benz de plek zonder achterlating van zijn personalia en liet daarbij ook de slachtoffers (foto) in hulpeloze toestand achter. Na bekomen informatie dat de bestuurder zich schuil hield aan de Menkendam bij een appartementencomplex, deed de politie van De Nieuwe Grond de plek aan.

Toen de politie ter plaatse aankwam, onttrok de bestuurder cq verdachte zich van zijn aanhouding en poogde te vluchten. Echter is het de sterke arm toch gelukt de 26-jarige verdachte L.G. aan te houden. Na overleg met een lid van het OM is de bestuurder cq verdachte L.G., die niet in het bezit is van een geldig Surinaamse rijbewijs, in verzekering gesteld.

De zaak is overgedragen aan de afdeling Unit Verkeer Midden voor verder onderzoek.