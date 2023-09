Geschepte bromfietser twijfelt of zaak rechtvaardig zal worden afgehandeld

Afgelopen weekend werd de 35-jarige bromfietser Lorenzo, die samen met zijn vriendin op de bromfiets zat, op brute wijze van achteren geschept door een automobilist (video onder). De twee reden op de bromfiets over de Oost-Westverbinding in Suriname, richting de RGD poli te Meerzorg en werden van achter aangereden door een voertuig dat met een behoorlijke snelheid reed.

Na de aanrijding werd de bromfiets een kilometer verder meegesleurd door de auto en reed de bestuurder van het voertuig door, zonder zich over de slachtoffers te bekommeren. Lorenzo en z’n vader twijfelen of de zaak wel rechtvaardig zal worden afgehandeld.

“Nadat wij waren aangereden stond ik hevig geschrokken met flink veel pijn op om naar mijn vriendin te kijken of alles in orde met haar was. We liepen ernstige schaafwonden op en mijn vriendin heeft een barstwond aan haar hoofd, waarvoor ze zes hechtingen kreeg”, laat Lorenzo aan de redactie van Waterkant.Net weten. [tekst loopt door onder video]

De vader van Lorenzo werd gebeld door de Surinaamse politie en is niet te spreken over hun werkwijze. In eerste instantie werd de autobestuurder namelijk heengezonden op grond van zijn verklaring. De vader heeft ook begrepen dat de bestuurder geen alcoholtest heeft ondergaan.

Toen de vader vroeg naar de naam van de politieman die gebeld had, werd in zijn oor neergelegd. Pas nadat er een onderzoek werd ingesteld en de politie over camerabeelden beschikte, werd de autobestuurder wederom aangehouden en in verzekering gesteld.

“We zitten nog met zoveel vragen over de zaak en we twijfelen echt of de zaak rechtvaardig zal worden afgehandeld”, aldus het slachtoffer. De politie van Team Unit verkeer Oost heeft de zaak in verder onderzoek.