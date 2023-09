Verdachte verduistert 80.000 SRD en onderdelen van benadeelden

De politie in Suriname heeft de 39-jarige Andy K. aangehouden nadat er meerdere aangiftes tegen hem waren gedaan wegens oplichting en verduistering. De man werd afgelopen zondag door leden van Surveillance Midden bij de controlepost te Redi Doti aangehouden.

Op woensdag 19 juli 2023 werd bij politie Rijsdijk aangifte tegen hem gedaan van oplichting en verduistering. Volgens de aangever gaf hij op 10 juli geld aan Andy om onderdelen te kopen. Andy deed op dezelfde dag aangifte van beroving en gaf aan beroofd te zijn van het geld.

Een week later werd wederom geld aan Andy toevertrouwd voor de aankoop van onderdelen. Nadat hij het geld in ontvangst had genomen en de plaats had verlaten, heeft hij niets meer van zich laten horen.

In een derde geval werd op zaterdag 22 juli bij politie Latour aangifte gedaan van oplichting en verduistering contra. Zijn werkgever zou hem eveneens grote sommen hebben toevertrouwd om betalingen te verrichten en aankopen voor hem te doen. Andy ging er vandoor met het geld en enkele onderdelen van zijn werkgever.

Hij wordt ervan verdacht in totaal 80.000 SRD achterover te hebben gedrukt.

Eergisteren werd de verdachte bij een controlepost door de Surinaamse politie aangehouden. In het belang van het onderzoek is Andy overgedragen aan Recherche Midden. Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie is hij in verzekering gesteld.