Naakt aangetroffen 16-jarig meisje verzint verkrachting

Een 16-jarig meisje in Suriname is maandagavond naakt aangetroffen aan de Primulastraat. De tiener gaf aan dat ze door drie mannen gezeten in een zwarte auto was meegenomen en verkracht.

De redactie van Waterkant.Net sprak met een buurtbewoner die zei dat de naakte tiener op straat aan het huilen was, waarna een voorbijganger de Surinaamse politie inschakelde. Een bewaker in de buurt gaf haar een broek en een hemd om aan te trekken.

De agenten van Nieuwe Haven kwamen ter plaatse en stelden een onderzoek in. Ze bekeken daarbij camerabeelden van het Command Center in de directe omgeving. Hieruit bleek dat de 16-jarige haar kleding zelf had uitgetrokken en over een schutting had gegooid. Er was geen sprake van verkrachting.

Het meisje werd overgebracht naar het bureau. De tiener verklaarde dat ze bang was om naar huis te gaan omdat ze laat over straat was. Nadat het duidelijk was dat de 16-jarige het geheel had verzonnen, werd ze na een berisping op haar woonadres afgezet door de wetsdienaren.