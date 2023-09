Man overleeft sprong van Wijdenboschbrug

Een man is gisteren van de Wijdenboschbrug in de Surinamerivier gesprongen. Als door een wonder overleefde hij de sprong. De man kwam in de modder terecht en raakte gewond, meldt Times of Suriname.

De man raakte gewond aan zijn been en rug en is met een ingeschakelde ambulance afgevoerd voor medische behandeling.

De politie kreeg de melding van het voorval en ging ter plaatse voor onderzoek.

De reden dat de man overgegaan is tot de daad is niet bekend. Volgens de krant had hij vermoedelijk een middel ingenomen.

Het is ook niet duidelijk vanaf welk gedeelte van de brug hij is gesprongen. Het onderzoek duurt voort.