Del Castilho: “Er is geen tweede termijn voor Chan; Ook VHP’ers daarvan overtuigd”

DA ’91 voorzitter Angelic Del Castilho is ervan overtuigd dat er geen tweede regeertermijn zal zijn voor president Santokhi. Het is volgens de politica daarom ook niet gepast dat het staatshoofd van Suriname nu al praat over wat hij allemaal met de olie-inkomsten zal doen, die pas na 2028 zullen binnenstromen.

“Deze president weet zo goed als zeker dat als in 2028 of in 2029 die olie naar boven komt, hij het dan niet gaat beheren. Want hij is dan geen president meer en hij wordt het niet meer. Er is geen tweede termijn voor Chan weggelegd. Ik ben ervan overtuigd: er is geen tweede termijn voor Chan. Vraag het aan zijn eigen partij. Ook VHP-mensen zijn daarvan overtuigd”, zei Del Castilho in het programma Bakana Tori.

Volgens de politica wil de VHP inderdaad weer aan de macht komen in 2025. Echter, stelt zij, zijn VHP-mensen ervan overtuigd dat zetelwinst haast onmogelijk is met Santokhi in de partijleiding.

De DA ’91-voorzitter stoort zich vooral eraan dat de president een voorschot wil nemen op het grote geld uit de olie-inkomsten om alvast verlichting te brengen voor de samenleving. Indien dit inderdaad gebeurd, zal dan de volgende regering opgescheept zitten met deze schulden. Die regering zal dan moeten dealen met schulden uit de NDP-periode en schulden uit de VHP/ABOP-periode.

Komt nog bij kijken dat er met de huidige schuldeisers al een afspraak is voor een deel uit deze inkomsten. Hierdoor krijgen ze volgens Del Castilho een lege huls uit de oliesector. “Als je het zet naast wat we nu al hebben, dan besef je dat je er echt niet veel mee gaat kunnen doen”, aldus de politica.