Voetganger omgekomen bij aanrijding met busje Welgedacht B-weg

De 55-jarige voetganger S.B. is afgelopen nacht rond 04.45 uur omgekomen bij een aanrijding met een Noah bus aan de Welgedacht B-weg in Suriname. Het voorval vond plaats ter hoogte van de Ghogliweg.

De man was in een goot langs de weg beland en is ter plaatse overleden aan de opgelopen letsels. Een ingeschakelde ambulance moest onverrichterzake terugkeren.

De bestuurder Z.A. (28) is in het bezit van een geldig Surinaams rijbewijs. Het rijbewijs is ingevorderd en het voertuig is ter herkeuring in beslag genomen.

De oorzaak van de aanrijding is nog onbekend. Het onderzoek duurt voort.