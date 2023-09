Meisje (14) door vriend opgehaald en niet huiswaarts gekeerd

De 14-jarige Sneha Bahadoer wordt vermist in Suriname. Op zondag 17 september is er op het politiestation van Nieuw Amsterdam aangifte van haar vermissing gedaan.

Bij de politie is verklaard dat het tienermeisje op zaterdag 16 september omstreeks 20.00 uur door haar vriend vanuit de Commissaris Roblesweg is opgehaald en sedertdien niet huiswaarts is gekeerd.

Volgens doorgegeven informatie was zij gekleed in een gebloemde gele jurk en had zij zwarte leren schoenen aan.

Een ieder die enige informatie heeft met betrekking tot de verblijfplaats van de vermiste, wordt gevraagd om contact op te nemen met de politie van Nieuw Amsterdam op de nummers 322239/322231 of het centraal nummer 115.